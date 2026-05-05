Infantino, presidente della FIFA, esulta sui social per lo Scudetto dell'Inter

Infantino, presidente della FIFA, esulta sui social per lo Scudetto dell'InterMilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 17:00News
di Andrea La Manna

Domenica sera l'Inter, battendo il Parma per 2-0, ha vinto lo scudetto 2025/2026. Nel post partita i tifosi hanno festeggiato in piazza Duomo come di consuetudine.

Anche tanti Vip e persone appartenenti al mondo del calcio hanno dimostrato la loro gioia per questo traguardo e tra questi è presente il presidente della FIFA, Gianni Infantino, notoriamente tifoso interista. Infantino infatti, al triplice fischio, ha postato nelle storie del suo profilo Instagram un video dei tifosi in piazza Duomo (repostato, non era sul posto ndr.), commentando così: "Amala".