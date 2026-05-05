MN - Atletico proprietà di un fondo come il Milan, ma vince. Cocirio. "Ha sempre un vantaggio: essendo in Liga, ha sempre una discreta certezza di essere in Champions"

vedi letture

Stefano Cocirio, Chief Financial Officer di AC Milan, ha parlato - in sostituzione dell'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, precedentemente annunciato come ospite - all'evento "Merger & Acquisition Summit 2026" organizzato da Il Sole 24 ore.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Ci sono esempi virtuosi di club gestiti da fondi di private equity: l’Atletico Madrid ad esempio è in semifinale di Champions League:

“L’Atletico è una bella storia. Quindici anni fa forse solo chi è appassionato di calcio conosceva la storia dell’Atletico Madrid, forse perché c’erano passati calciatori famosi come Vieri eccetera. Loro hanno fatto un programma molto serio incentrato sulla costruzione del nuovo stadio, da cui hanno instaurato un volano grazie al quale sono diventati poi molto competitivi. L’Atletico, rispetto alle squadre italiane, ha e avrà sempre un vantaggio: in Spagna ci sono due squadre enormi, una squadra grande e poi la quarta è a distanza siderale dalla terza. In Italia non è così. Nel bene e nel male abbiamo tante squadre che competono vicino alla vetta e questo si traduce nel fatto che per poter andare in Champions League in Italia bisogna fare 70 punti. In Spagna probabilmente ne bastano 60. Questo cosa fa? Fa sì che l’Atletico ha la possibilità di programmare a medio termine avendo una discreta certezza di partecipare in Champions League tutti gli anni”.