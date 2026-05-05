MN - Cocirio: "La Champions League porta, ad una squadra come il Milan, dai 60 ai 90 milioni di fatturato"

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Stefano Cocirio, Chief Financial Officer di AC Milan, ha parlato - in sostituzione dell'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, precedentemente annunciato come ospite - all'evento "Merger & Acquisition Summit 2026" organizzato da Il Sole 24 ore.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Quanto è importante per voi arrivare tra le prime quattro quest’anno? Da lì viene rivista anche la strategia di mercato…

“Sicuramente la Champions League come sapete porta, ad una squadra come il Milan, dai 60 ai 90 milioni di fatturato. Essere in Champions League è fondamentale. Permette di fare una progettualità diversa nel corso dell’estate, sicuramente più ambiziosa e permette di guardare di più al futuro e non alla gestione dell’anno individuale”.

Per vedere un Milan ritornare ai fasti europei di un tempo cosa bisogna fare?

“Noi competiamo per il talento a livello europeo. Abbiamo fondamentalmente tre linee di ricavi. I diritti TV, lo stadio e il commerciale. Per tornare ad essere competitivi, e quindi per competere per i migliori talenti, bisogna per forza di cose far crescere queste tre linee di ricavo. Parliamo dallo stadio: noi abbiamo uno stadio che è glorioso ma non più in linea con i tempi…”.