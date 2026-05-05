Comotto brilla allo Spezia: premiato al Galà ADICOSP, il futuro sarà al Milan

Comotto brilla allo Spezia: premiato al Galà ADICOSP, il futuro sarà al MilanMilanNews.it
Oggi alle 19:40News
di Lorenzo De Angelis

Christian Comotto è stato premiato al Gran Galà del Calcio ADICOSP cpome Miglior Under 17 della stagione 2024/25. Il centrocampista classe 2008, di proprietà del Milan, sta vivendo un'annata importante in prestito allo Spezia, dove ha fino a questo momento raccolto 27 presenze in Serie B diventando uno dei giovani più continuti del campionato. 

Da gennaio ha avuto una crescita esponenziale anche grazie a Roberto Donadoni, mostrando personalità e solidità. A fine stagione Comotto farà ritorno al Milan (CLICCA QUI per leggere l'anticipazione sul futuro del classe 2008), dove proverà a giocarsi le sue chance in rossonero. 