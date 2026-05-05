MN - Discorso di Allegri alla squadra a Milanello: cosa ha detto il mister ai ragazzi

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Siamo nel finale di stagione, tre partite al termine. Ogni punto pesa e al Milan ne mancano sei per conquistare aritmeticamente la Champions League, obiettivo finale di un percorso che è iniziato quasi un anno fa, quando mister Allegri ha preso in mano una squadra sfiduciata che era finita ottava in campionato e che aveva perso male la finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Ecco perché oggi il mister, apprende la redazione di MilanNews.it, alla luce dei risultati negativi e del momento di evidente difficoltà ha voluto parlare a cuore aperto e grande serietà alla squadra. A Milanello Allegri ha parlato ai suoi ragazzi con un discorso incentrato fortemente sul senso di responsabilità che tutti devono avere. Il tecnico ha sottolineato come si è lavorato in modo duro e serio per 10 mesi, ed quindi è responsabilità di tutti portare a compimento questo percorso raggiungendo gli obiettivi prefissati. È un qualcosa da fare che i giocatori devono fare per loro stessi e l'impegno profuso fin qui, per la maglia gloriosa che si indossa, per il club e per i tifosi, soprattutto dopo domenica. La gente milanista in trasferta a Reggio Emilia ha cantato e sostenuto chi c’era in campo dal primo all’ultimo secondo nonostante la brutta prestazione della squadra. Solo dopo la fine della partita sono arrivati i fischi, il loro modo per esprimere dissenso.

Il mister ha proferito parole sincere e sentite, con la speranza che la squadra possa aver recepito l'importanza di concludere il campionato in un certo modo. L'allenamento poi è proseguito con grande serietà e determinazione, ma anche con quel senso di serenità che Allegri cerca di infondere ai suoi ragazzi a prescindere dal momento e dalle difficoltà.