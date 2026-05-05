Lazio, Sarri: "Vorrei capire perché il derby di Milano non viene mai giocato alle 12:30... Ma la risposta la immagino, quindi evito di dirla"

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(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Dopo la vittoria contro la Cremonese, Maurizio Sarri accende una dura polemica nei confronti della Lega Serie A. Nel mirino dell'allenatore biancoceleste, la possibile programmazione del derby di Roma alle 12:30 del 17 maggio. "Non so chi possa aver pensato una cosa del genere - ha dichiarato Sarri - ma chi lo ha fatto dovrebbe dare le dimissioni. Non è possibile giocare una partita a 35 gradi in questo momento della stagione". Parole forti, che evidenziano il malcontento per una scelta ritenuta poco attenta alle condizioni ambientali e all'integrità fisica dei giocatori.

Il tecnico ha poi sottolineato come la concomitanza con gli Internazionali d'Italia di tennis fosse nota da tempo: "Quando si prendono certe decisioni bisogna avere chiare anche le possibili soluzioni". Sarri ha inoltre evidenziato una disparità di trattamento, facendo riferimento agli orari dei big match: "Vorrei capire perché il derby di Milano non viene mai giocato a quell'ora... ma la risposta la immagino, quindi evito di dirla". Infine, la presa di posizione più netta: "Se dovesse essere confermato questo orario, non verrò in conferenza stampa per protesta". (ANSA).