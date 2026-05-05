Van Basten: “Seguo il Milan, spero possa riprendersi perché adesso comanda l’Inter e non mi piace”
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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha intervistato ai margini della presentazione del suo libro "50 partite, emozioni infinite, il Milan", Marco Van Basten, al quale ha posto alcune domande. Di seguito un estratto:
Senti, il nostro caro Milan come lo segui? Lo vedi un po' in difficoltà?
"Eh si, ma anche qui in Olanda io tifo un po' per l'Ajax, non è un gran successo, ma è lo stesso per il Milan. Anche il Milan non è più quello di una volta e io spero che anche loro saranno capaci di cambiare la situazione perché adesso a Milano c'è l'Inter che comanda e non mi piace".
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