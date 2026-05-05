Montolivo: "Il Milan ha perso solidità ma ha Allegri, che sotto pressione dà il meglio di sé"

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Ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League il Milan si è sgonfiato. Una sola vittoria nelle ultime cinque partite, sette punti nelle ultime sette partite e un ambiente che comincia a perdere serenità. Riccardo Montolivo, in diretta su Sky Sport 24, ne parla così:

Che succede al Milan?

“Ha perso solidità e brillantezza, ha perso Modric, ha perso un riferimento in mezzo al campo, deve ritrovare il miglior Pulisic, Leao è sempre un punto di domanda. Però ha Allegri, che sotto pressione dà il meglio di sé. Riuscirà a mettere le cose a posto, i punti di vantaggio su Roma e Juventus non sono pochi. La partita contro l’Atalanta sarà molto importante”.