Fiorentina, Vanoli su Kean: "Se devo stare li a guardare quello che succede o dicono i social mi dovrei sparare"

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(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Dobbiamo essere tutti sotto esame perché la Fiorentina deve stare in altri posti. Stasera siamo usciti male dalla partita e bisogna chiedere scusa ai tifosi. Ora pensiamo a chiudere il discorso in casa con il Genoa; siamo ambiziosi ma dobbiamo anche guardare la realtà". Così Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, dopo la sconfitta contro la Roma. "Inconsciamente un po' il risultato della Cremonese poteva darci quella spinta in più, poi siamo scomparsi dopo il primo gol subito e questo è un difetto che ogni tanto esce dal cassetto. Dobbiamo capire che è una cosa da mettere a posto e guardare la prossima partita", prosegue Vanoli. Sul futuro aggiunge: la fiducia della società "è da quando sono qui che la vedo, me l'hanno sempre mostrata. Ho sempre detto che quando ci incontreremo faremo tutte le valutazioni, ora voglio finire il compito.

E' stata una stagione molto particolare, ho detto che sarebbe stata una salvezza dura. Ribadisco che non è questo l'obiettivo della Fiorentina, ma lo sa anche la società". C'é un pensiero anche per Kean: "Abbiamo fatto un percorso importante senza di lui - nota Vanoli - ma nessuno lo sottolinea. L'anno scorso ha fatto la differenza con i gol, quest'anno per l'infortunio che ha avuto abbiamo fatto fatica a recuperarlo. Sono stagioni sfortunate che possono capitare a tutti. Poi se devo stare li a guardare quello che succede o dicono i social mi dovrei sparare, io lo valuto quando mette piede al Viola Park". (ANSA).