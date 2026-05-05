Beppe Riso rivela su Pato-Tevez: “Lo scambio era fatto, Pato al PSG e Tevez al Milan, poi…”

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Nell'ultima puntata del podcast Chapeau, è stato ospite il procuratore Beppe Riso che ha raccontato com'è nata la sua carriera e alcuni degli eventi più significativi. Queste le sue parole:

"Mi sono infilato in mediazioni internazionali. Torres mi piaceva anche a livello estetico. Cercai di convincere Galliani di prenderlo per l’immagine del Milan. Anche il Presidente guardava molto l’estetica. Ad un certo punto Galliani mi chiama e io gli dissi ma perche non prendiamo Tevez? L’agente è un mio amico.. ma non sapevo chi fosse. Sono andato a Londra ad incontrare il procuratore dicendo che conoscevo bene Galliani e potevamo impostare l’operazione. Galliani aveva organizzato lo scambio di documenti sulla Torre Eifel di Pato al PSG e Tevez al Milan. Poi saltó perche il Milan decise di tenere Pato".