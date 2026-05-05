Champions League, Arsenal-Atletico Madrid 1-0: Gunners in finale!

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È terminata da poco la gara tra Arsenal e Atletico Madrid valida per il ritorno della semifinale di Champions League. Dopo l'1-1 dell'andata sono i Gunners a conquistare la finale di Champions League, in programma il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest, grazie alla vittoria per 1-0 targata Bukayo Saka. Una partita molto equilibrata e molto vivace, con entrambe le squadre che non si sono risparmiate e hanno creato diverse occasioni da rete.

È al tramonto del primo tempo però che i padroni di casa sbloccano il punteggio con il gol del solito Bukayo Saka che, più svelto di tutti, si è avventato sulla respinta di Oblak in seguito ad un tiro da fuori e ha fatto 1-0. Nel secondo tempo poi l'Atletico ha provato a riportare il risultato in pareggio ma vanamente. Niente da fare per il Cholo Simeone che si ferma in semifinale, mentre l'Arsenal di Arteta, dopo 20 anni, tornerà a giocarsi la Coppa dalle grandi orecchie e la vittoria del titolo nazionale contro il City in questo finale di stagione che potrebbe essere magico.

IL TABELLINO DEL MATCH

ARSENAL-ATLETICO MADRID 1-0 (2-1 AGG.)

44' Bukayo Saka