Pavan: "Vi avevo parlato del finale di stagione di Allegri con la Juve di due anni fa. Andatevi a vedere i punti: c’è da preoccuparsi!"

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Massimo Pavan, giornalista, si è così espresso su Sportitalia sul momento del Milan: "A differenza della scorsa stagione, per la Juventus non sarà necessario sperare nei risultati degli altri, ma sarà fondamentale non commettere più errori. Quanto visto contro il Verona è l’ennesima prestazione negativa di una stagione che sembra la copia della precedente, fatta di buoni propositi puntualmente smentiti dai fatti. Ci chiediamo che mercato sarà se si fallirà l’obiettivo. I grandi nomi ventilati, forse si scioglierebbero come neve al sole.

In questo scenario, anche Roma e Como potrebbero rientrare con forza nella corsa Champions, mentre il Milan, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, sembra attraversare un momento simile a quello della Juventus. I rossoneri hanno forse un calendario più favorevole, ma affronteranno comunque avversari insidiosi. Vi avevamo parlato del finale di stagione di Allegri con la Juventus di due anni fa, andatevi a vedere i punti, c’è da preoccuparsi! Colpisce il contrasto tra un’Inter dominante e una Juventus e un Milan in evidente difficoltà. Squadre con errori di mercato, squadre che usano l’algoritmo, squadre che non hanno un Giuseppe Marotta in società, il vero artefice dei successi nerazzurri, 11 scudetti, è lui il re del calcio italiano. Il momento di difficoltà di Juve e Milan rispecchia le difficoltà del calcio italiano, il cui declino viene spesso fatto risalire al 2006: un anno spartiacque che ha cambiato profondamente il sistema, senza però portare i miglioramenti sperati, come in tanti auspicavano".