Ibra si fa rasare a zero da Tom Brady: "Una scommessa è una scommessa"

Ibra si fa rasare a zero da Tom Brady: "Una scommessa è una scommessa"
Oggi alle 18:09News
di Manuel Del Vecchio

Scelta insolita di Zlatan Ibrahimovic, che ha pubblicato su Instagram degli scatti mentre si fa tagliare i capelli a zero da Tom Brady, leggenda dello sport a stelle e strisce.

Solita zlatanata social o sarà vero? Lui intanto dice che "Una scommessa è una scommessa".