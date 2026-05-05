MN - Festa sulle parole di Confalonieri: "Non è vero che i fondi non puntano a vincere, ma ci sono fondi e fondi. Cardinale..."

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Carlo Paolo Festa, giornalista e finance editor de Il Sole 24 Ore, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it, soffermandosi su alcuni temi amministrativi e finanziari legati al Milan.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Ieri Fedele Confalonieri ha attaccato in modo importante la gestione del Milan da parte di Cardinale. Ha detto che RedBird è come se fosse una banca e che quindi non ha interesse nel vincere lo scudetto. È così realmente?

“Non è una banca ma un fondo di private equity, che è una cosa diversa. Sicuramente la gestione dei fondi presuppone che ci sia prima un rigore di bilancio. Non sono previsti costi troppo elevati, spese folli, perché il bilancio deve chiudere in utile. Questo è un primo elemento. Il secondo elemento è che non è vero che i fondi di private equity non vincono mai, perché ci sono alcuni fondi, come quello dell’Atletico Madrid, che sono in semifinali di Champions e puntano a vincerla. Ottengono in alcuni casi dei risultati importanti. Faccio un altro caso, italiano: anche l’Inter è di proprietà di un fondo di private equity e ha vinto il campionato. C’è fondo e fondo. Sicuramente i fondi guardano ad un maggior rigore di bilancio ma non è vero che non vincono mai. Sono dei soggetti che, con una buona gestione e dei buoni investimenti, possono anche puntare a vincere delle grandi competizioni. Cardinale finora ha optato per una strategia molto difensiva e prudente dal punto di vista economico sul Milan. Poteva probabilmente prevedere maggiori investimenti e non si sarebbe ritrovato lo scorso anno a star fuori dalla Champions e quest’anno a rischiare di essere fuori dalle prime quattro. C’è fondo e fondo, anche fondi che puntano a vincere”.