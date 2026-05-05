MN - Cocirio: "Per un club come il Milan, nel medio periodo non può esserci sostenibilità finanziaria senza successo sul campo"

vedi letture

Stefano Cocirio, Chief Financial Officer di AC Milan, ha parlato - in sostituzione dell'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, precedentemente annunciato come ospite - all'evento "Merger & Acquisition Summit 2026" organizzato da Il Sole 24 ore.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

In che modo un club come il Milan può essere economicamente virtuoso ma anche sportivamente virtuoso?

"Vorrei fare una brevissima premessa. La domanda è giustissima, però forse nel mondo del calcio ci siamo assuefatti un po’ alla domanda. Si può essere competitivi sportivamente parlando ed essere finanziariamente autosufficienti. Non penso ci siano altri settori in cui le persone si svegliano al mattino e si chiedono: “Possiamo costruire buone infrastrutture e fare soldi?”. Il calcio ha degli incentivi che portano a uno squilibrio finanziario, che sono la qualificazione in Champions League per chi aspira a stare nella parte alta della classifica ed evitare la retrocessione. Ogni giorno nelle squadre di calcio ci saranno conversazioni molto razionali che però portano ad un management team a dire “Spendo di più nella speranza di raggiungere l’obiettivo o evitare la catastrofe”. Si può coniugare competitività sportiva e stabilità finanziaria nel mondo del calcio. Secondo me si può però servono alcuni ingredienti. Innanzitutto ogni tanto le due cose vengono viste come due opposti, in realtà nel medio periodo non possa esserci sostenibilità finanziaria, almeno per una squadra dalle dimensioni e dal blasone del Milan, senza successo sul campo. Il successo sul campo tende a portarsi a traino la sostenibilità finanziaria e non il contrario. Una volta che si instaura questa dinamica poi ci sono meno ostacoli per continuare a mantenere la sostenibilità finanziare e continuare ad avere successo sul campo. Ci sono molti esempi virtuosi in Europa: Bayern Monaco, vediamo tutti come giocano”.