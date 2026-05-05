Mauro: "Juve e Milan hanno problematiche simili. La verità è che Agnelli e Berlusconi compravano i migliori, adesso non è così"

Mauro: "Juve e Milan hanno problematiche simili. La verità è che Agnelli e Berlusconi compravano i migliori, adesso non è così"MilanNews.it
Oggi alle 15:50News
di Manuel Del Vecchio

"Juve e Milan hanno problematiche simili. La verità è che Agnelli e Berlusconi compravano i migliori, adesso non è così ed è abbastanza evidente". Massimo Mauro, intervistato da La Gazzetta dello Sport, dice la sua sullo stato attuale di due club sorici come Milan e Juventus e su come, con l'avvento di nuove proprietà, le ambizioni e i movimenti sul mercato siano cambiati in modo innegabile.

"A gennaio il Milan ha comprato la riserva del West Ham, una roba che non sarebbe mai successa. A quel punto meglio non prendere nessuno".