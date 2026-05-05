Classifica marcatori Serie A, nessun rossonero presente nella top 10

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Mancano tre giornate alla fine di questo campionato, partito per i rossoneri sulle ali dell'entusiasmo e arrivato nelle ultime sue giornate con il timore di non raggiungere neanche la qualificazione in Champions League. Se lo avessero detto a dicembre nessuno ci avrebbe creduto, il Milan era pimpante, difficile da penetrare, entusiasta, tutte cose che in primavera sono andate via via scemando. L'unico problema che è stato evidente fin dal primo minuto, nonostante le prestazioni di Leao e Pulisic che hanno cercato il più possibile di mascherare, è quello dell'assenza del centravanti che ti garantisce 15/20 gol. E questo è dimostrato dalla momentanea classifica marcatori che non vede neanche un rossonero in top 10.

CLASSIFICA MARCATORI, LA TOP 10

1. Lautaro 16 gol

2. Thuram 13 gol

3. Douvikas 12 gol

4. Nico Paz 12 gol

5. Malen 11 gol

6. Simeone 10 gol

7. Scamacca 10 gol

8. Davis 10 gol

9. Krstovic 10 gol

10. Hojlund 10 gol

...

12. Leao 9 gol

