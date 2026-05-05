Pasotto: "Siamo oltre i limiti dell'imbarazzo. C'è un dato mostruoso che racconta molto"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul periodo del Milan: "Le partite passano e il malato si aggrava. Fra le innumerevoli patologie che affliggono il Diavolo di questi tempi, ce n'è una particolarmente grave e apparentemente senza cura: l'attacco continua a essere inesistente. Impalpabile. Incapace di produrre tiri nello specchio della porta, ovvero pericoli, ovvero gol. Nelle ultime cinque partite il Milan ha messo a segno soltanto rete, e l'ha fatto con un centrocampista (Rabiot). L'ultima punta a referto nel tabellino dei marcatori è Leao a Cremona: era l'1 marzo. Da allora oltre due mesi in cui gli unici sorrisi sono arrivati grazie alla mediana o ai difensori. Per una squadra "obbligata" in termini finanziari ad andare in Champions, siamo oltre i limiti dell'imbarazzo. C'è un dato mostruoso che racconta molto e dice così: il Milan non ha segnato alcun gol in cinque delle ultime sette partite di Serie A, lo stesso numero di match a secco rispetto alle precedenti 54.

Alla vigilia dello sprofondo di Reggio Emilia, Max ha chiarito perfettamente il motivo per cui qualificarsi alla prossima Champions è la sine qua non: "Sposta di cento milioni il mercato". Certo, non è un automatismo: raggiungere l'obiettivo non significa che quella cifra venga trasferita dai conti Uefa a quelli rossoneri. Ma gli introiti garantiti dal governo del calcio europeo permettono di gestire gli investimenti sul mercato con una certa tranquillità. In termini di partecipazione pura, parliamo di una sessantina di milioni a cui poi aggiungere gli incassi da botteghino e i premi legati ai singoli risultati. Non basta sicuramente per arrivare a cento, ma è la propulsione vitale a cui aggiungere i proventi dalle cessioni, che nel caso del Milan sono destinati a comporre l'altra voce importante nella liquidità di cassa".