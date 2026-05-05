Roma, Gasperini: "Per la Champions proveremo a fare il massimo, ma essere ora con questa classifica ci dà tanta energia"

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(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Io ci ho sempre creduto, insieme a tutta la squadra. E' un obiettivo che ci siamo dati noi, non ce l'ha chieso la società, ma sapevamo che per dare soddisfazione alla gente dovevamo andare oltre gli obiettivi. Proveremo a fare il massimo ma essere a 3 giornate dalla fine con questa classifica ci dà tanta energia". Così Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina, sulla rincorsa Champions e sull'obiettivo 4° posto. "Questi ragazzi meritano il massimo, qualcuno dice che questo nucleo è da 5° o 6° posto, ma hanno sentimenti, carattere, qualità e sono un bel gruppo. In questo momento la squadra gioca un buon calcio, fa gol con più giocatori. Sappiamo che in queste tre partite non abbiamo margini" ha aggiunto.

Il tecnico giallorosso, parlando di Dybala ammette che "é stato fuori in modo eccessivo in un momento in cui stava bene. Adesso non è ancora quello e speriamo di rivedere il Dybala pre-infortunio così avremo più chance". Infine un pensiero anche su Pisilli che "ha sempre avuto doti importanti, ma non aveva una definizione di ruolo. E' affidabile, duttile e sta acquisendo capacità tattica notevole. Da dicembre in poi si diceva dovesse andare via, sono riuscito a trattenerlo ed è stato spesso determinante". (ANSA).