MN - Oggi Modric per la prima volta a Milanello dopo l'infortunio. Il croato vuole provare a rientrare per l'ultima di Serie A
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Questa mattina alle 10.00 Luka Modric, apprende la redazione di MilanNews.it, si è presentato a Milanello per la prima volta dopo l'operazione. Nonostante il brutto infortunio allo zigomo il croato, che quest'anno ha sempre dato l'anima per la maglia rossonera, proverà a rientrare per l'ultima partita di campionato contro il Cagliari, a San Siro.
di Antonio Vitiello.
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