Milan, domenica Modric potrebbe andare in panchina come leader non giocatore

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Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Repubblica, domenica in occasione della gara casalinga contro l'Atalanta, Luka Modric potrebbe andare in panchina come leader non giocatore. L'assenza del croato, out dopo l'operazione per la frattura dello zigomo rimediato nel match contro la Juventus, si è sentita parecchio contro il Sassuolo non solo in campo, ma anche nello spogliatoio dove nessuno ha la leadership dell'ex Real Madrid. "La sua sola presenza può fare da collante in assenza degli altri leader tecnici, perché Pulisic sembra un talento spaventato (sbaglia giocate elementari anche su prati perfetti) e Leao è rintronato dai fischi che ormai lo rincorrono ovunque" scrive il quotidiano.

Questo il comunicato del Milan sull'operazione a cui è stato sottoposto Modric dopo il colpo al volto subito da Locatelli nel match contro la Juventus: "AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. L'operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita. Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!".