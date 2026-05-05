Crisi rossonera, Il Giornale titola: "Milan, i tre motivi della brusca frenata"
L'edizione odierna de Il Giornale titola così: "Milan, i tre motivi della brusca frenata". La crisi dei rossoneri è sotto gli occhi di tutti e, secondo il noto quotidiano milanese, le motivazioni dietro al calo evidente del Diavolo sono tre, vale a dire l'assenza di Luka Modric, le grandi difficoltà della squadra a fare gol (una sola rete segnata nelle ultime cinque partite) e una saluta fisica che non è ottimale come qualche mese fa.
IL PROGRAMMA DELLA 36^ GIORNATA DI SERIE A
VENERDÌ 8 MAGGIO
Torino-Sassuolo 20.45 DAZN/Sky
SABATO 9 MAGGIO
Cagliari-Udinese 15.00 DAZN
Lazio-Inter 18.00 DAZN
Lecce-Juventus 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 10 MAGGIO
Verona-Como 12.30 DAZN
Cremonese-Pisa 15.00 DAZN
Fiorentina-Genoa 15.00 DAZN
Parma-Roma 18.00 DAZN/Sky
Milan-Atalanta 20.45 DAZN
LUNEDÌ 11 MAGGIO
Napoli-Bologna 20.45 DAZN
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