​​​​​​​CorSera: "Stadio, il Tribunale 'sblocca' il telefono di Malangone"

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Christian Malangone, direttore generale del Comune di Milano, lo scorso 31 marzo era stato l'unico tra i nove indagati dell’inchiesta sul contesto amministrativo della vendita dal Comune a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe a non voler fornire alla Guardia di Finanza le password del computer e il codice di sblocco del telefono cellulare. Malangone proponeva di acconsentire a farsi sequestrare solo i messaggi contenenti lemmi a suo avviso specificatamente attinenti all’inchiesta (ad esempio "stadio" sì, ma "delibera" no). Lo riferisce l'edizione milanese del Corriere della Sera che titola così: "Stadio, il Tribunale 'sblocca' il telefono di Malangone".

Scrive il quotidiano: "Ma ieri il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto il ricorso di Malangone. In attesa del deposito delle motivazioni, è immaginabile che il Tribunale del Riesame abbia invece ritenuto una ovvietà: e cioè che tramite le parole chiave, come peraltro ripetuto dai pm anche in udienza, dal telefonino e dal pc sarebbe estratto (una volta individuato) non qualunque messaggio contenente una delle 140 parole chiave, ma solo quei messaggi pertinenti o in relazione all’oggetto dell’inchiesta sullo stadio o in relazione ai rapporti con gli altri coindagati. Ora, dunque, la partita sul telefono si sposta dal piano processuale a quello prettamente tecnico: se la GdF riuscirà a 'forzare' il telefono nonostante il diniego del codice da parte del city manager del sindaco Sala, potrà legittimamente esaminarne il contenuto perimetrato dalla parole chiave, altrimenti dovrà sperare di poter ricostruire qualcosa attraverso eventuali messaggi di Malangone rinvenuti sui telefoni e pc dei coindagati".