Milan, niente pugno duro: oggi Allegri parlerà alla squadra e punterà sull'orgoglio
Dopo la sconfitta di domenica in casa del Sassuolo, Max Allegri, come da programma, ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi che si ritroveranno oggi a Milanello per la ripresa degli allenamenti. Il tecnico livornese non userà il pugno duro che con questo gruppo non ha mai funzionato, ma parlerà con calma alla squadra e punterà soprattutto sull'orgoglio: "Rialziamo la testa e restiamo uniti, il destino è ancora nelle nostre mani" ha messo in chiaro l'allenatore milansta dopo la sconfitta di Reggio Emilia. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.
IL PROGRAMMA DELLA 36^ GIORNATA DI SERIE A
VENERDÌ 8 MAGGIO
Torino-Sassuolo 20.45 DAZN/Sky
SABATO 9 MAGGIO
Cagliari-Udinese 15.00 DAZN
Lazio-Inter 18.00 DAZN
Lecce-Juventus 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 10 MAGGIO
Verona-Como 12.30 DAZN
Cremonese-Pisa 15.00 DAZN
Fiorentina-Genoa 15.00 DAZN
Parma-Roma 18.00 DAZN/Sky
Milan-Atalanta 20.45 DAZN
LUNEDÌ 11 MAGGIO
Napoli-Bologna 20.45 DAZN
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan