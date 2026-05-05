Milan, niente pugno duro: oggi Allegri parlerà alla squadra e punterà sull'orgoglio

Milan, niente pugno duro: oggi Allegri parlerà alla squadra e punterà sull'orgoglioMilanNews.it
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Oggi alle 10:48News
di Enrico Ferrazzi

Dopo la sconfitta di domenica in casa del Sassuolo, Max Allegri, come da programma, ha concesso un giorno di riposo ai suoi ragazzi che si ritroveranno oggi a Milanello per la ripresa degli allenamenti. Il tecnico livornese non userà il pugno duro che con questo gruppo non ha mai funzionato, ma parlerà con calma alla squadra e punterà soprattutto sull'orgoglio: "Rialziamo la testa e restiamo uniti, il destino è ancora nelle nostre mani" ha messo in chiaro l'allenatore milansta dopo la sconfitta di Reggio Emilia. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.

IL PROGRAMMA DELLA 36^ GIORNATA DI SERIE A

VENERDÌ 8 MAGGIO
Torino-Sassuolo 20.45 DAZN/Sky

SABATO 9 MAGGIO
Cagliari-Udinese 15.00 DAZN
Lazio-Inter 18.00 DAZN
Lecce-Juventus 20.45 DAZN/Sky

DOMENICA 10 MAGGIO
Verona-Como 12.30 DAZN
Cremonese-Pisa 15.00 DAZN
Fiorentina-Genoa 15.00 DAZN
Parma-Roma 18.00 DAZN/Sky
Milan-Atalanta 20.45 DAZN

LUNEDÌ 11 MAGGIO
Napoli-Bologna 20.45 DAZN