Tuttosport sul Milan: "Allegri ha scoperto l’ansia Champions"
Tuttosport titola così questa mattina sulla crisi del Milan: "Allegri ha scoperto l’ansia Champions". Dopo la 35^ giornata di Serie A, si è complicata la corsa Champions del Diavolo che ora ha solo due punti di vantaggio sulla Juventus che è quarta e tre punti sulla Roma che è salita ieri in quinta posizione dopo il netto successo di ieri contro la Fiorentina. Dopo il ko dei rossoneri di Sassuolo, Max Allegri ha manifestato tutta la sua preoccupazione: "Abbiamo buttato un jolly, ora abbiamo una settimana per preparare la sfida con l’Atalanta, di sicuro non possiamo buttare dieci mesi di lavoro".
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 82
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28
Verona 20
Pisa 18
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