Tuttosport sul Milan: "Allegri ha scoperto l’ansia Champions"

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Tuttosport titola così questa mattina sulla crisi del Milan: "Allegri ha scoperto l’ansia Champions". Dopo la 35^ giornata di Serie A, si è complicata la corsa Champions del Diavolo che ora ha solo due punti di vantaggio sulla Juventus che è quarta e tre punti sulla Roma che è salita ieri in quinta posizione dopo il netto successo di ieri contro la Fiorentina. Dopo il ko dei rossoneri di Sassuolo, Max Allegri ha manifestato tutta la sua preoccupazione: "Abbiamo buttato un jolly, ora abbiamo una settimana per preparare la sfida con l’Atalanta, di sicuro non possiamo buttare dieci mesi di lavoro".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82

Napoli 70

Milan 67

Juventus 65

Roma 64

Como 62

Atalanta 55

Lazio 51

Bologna 49

Sassuolo 49

Udinese 47

Parma 42

Torino 41

Genoa 40

Cagliari 37

Fiorentina 37

Lecce 32

Cremonese 28

Verona 20

Pisa 18