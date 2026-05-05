Serie A, il programma del 36° turno: ci sono dei match chiave. Dove vedere le partite

vedi letture

Questo il programma completo, con orari e diretta tv, della trentaseiesima giornata di Serie A. Occhi puntati sulla corsa Champions: la Juve va a giocare in casa del Lecce che non è ancora salvo, il Milan ospita la Dea a San Siro. La Roma va a giocare contro un Parma che ha conquistato la salvezza, il Como è ospite del Verona già retrocesso.

VENERDÌ 8 MAGGIO

Torino-Sassuolo 20.45 DAZN/Sky

SABATO 9 MAGGIO

Cagliari-Udinese 15.00 DAZN

Lazio-Inter 18.00 DAZN

Lecce-Juventus 20.45 DAZN/Sky

DOMENICA 10 MAGGIO

Verona-Como 12.30 DAZN

Cremonese-Pisa 15.00 DAZN

Fiorentina-Genoa 15.00 DAZN

Parma-Roma 18.00 DAZN/Sky

Milan-Atalanta 20.45 DAZN

LUNEDÌ 11 MAGGIO

Napoli-Bologna 20.45 DAZN

MILAN, ORA SI TEME PER LA CHAMPIONS

Se da una parte la Milano nerazzurra ieri ha festeggiato la vittoria dello scudetto, dall'altra quella rossonera ha confermato di vivere in una crisi profonda dopo il ko per 2-0 in casa del Sassuolo. Una prestazione molto negativa che Max Allegri ha definito come "la peggior partita della stagione". Dopo questo ennesimo passo falso, ora anche la qualificazione alla prossima Champions League è tornata in discussione.

Come riferisce il Corriere della Sera, ora il Milan ha paura: il crollo che c'è stato nel girone di ritorno ed in particolare nelle ultime settimane (un solo gol segnato e una sola vittoria nelle ultime cinque partite) rischia di rovinare tutto l'ottimo lavoro fatto nella prima parte di campionato. Allegri lo sa bene e ha messo in guardia i suoi dopo la partita del Mapei Stadium: "Abbiamo buttato un jolly, ora abbiamo una settimana per preparare la sfida con l’Atalanta, di sicuro non possiamo buttare dieci mesi di lavoro". Il tecnico livornese non è mai stato così preoccupato e fa bene ad esserlo perchè il suo Milan sembra essere entrato in un tunnel senza via d'uscita. La qualificazione in Champions è distante sempre sei punti, ma con l'attaggimento e lo spirito visti ieri contro il Sassuolo sarà davvero complicato per il Diavolo fare due vittorie nelle ultime tre giornate contro Atalanta, Genoa e Cagliari. Serve una svolta, prima di tutto mentale, perchè la squadra è apparsa svuotata, rassegnata e disconnessa. Il lavoro che attende Allegri è tutt'altro che semplice, ma Max sa bene che non si possono buttare via 10 mesi di lavoro e una qualificazione alla Champions da cui dipenderà anche gran parte del mercato estivo milanista.