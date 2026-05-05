MN - Helmes duro su Füllkrug: "Non sta giocando bene, dovrebbe guardarsi allo specchio"

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Autore di 45 gol e 10 assist in 98 partite di Bundesliga, la redazione di MilanNews.it ha intervistato l'ex attaccante tedesco di Bayer Leverkusen, Colonia e Wolfsburg Patrick Helmes tramite Alessandro Schiavone per chiedergli di Niclas Füllkrug: l'attaccante del Milan, in prestito dal West Ham, non ha vissuto una seconda metà di stagione all'altezza delle attese. Anche ieri contro il Sassuolo è rimasto in panchina. Ecco un estratto dell'intervista:

Patrick, come giudica il flop rossonero di Niclas Füllkrug?

"Füllkrug negli ultimi anni ha dimostrato quanto possa essere importante per l’economia di gioco di una squadra. Anche in nazionale ha mostrato tutto il suo potenziale con ottime prestazioni. Però al West Ham le cose non hanno funzionato e tutti speravamo che, andando al Milan nel girone di ritorno, avrebbe aumentato il minutaggio. Ma le cose non hanno funzionato e al Milan non è riuscito a incidere. Un gol per un attaccante è troppo poco.

Sta a lui affrontare questo tema con lo staff rossonero. Il club gli ha dato questa piattaforma per esprimersi e la possibilità di segnare… e tutto sommato, se non lo fai, devi assumerti le tue responsabilità. E lui, alla lunga, semplicemente non sta giocando bene. Questo non è colpa del club o dei compagni di squadra. Füllkrug dovrebbe guardarsi allo specchio".