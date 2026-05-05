Milan, Modric spinge per rientrare all’ultima giornata ma è difficile

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L'assenza di Luka Modric si è fatta sentire parecchio domenica in casa del Sassuolo, anche perchè il suo sostituto Ardon Jashari è stato uno dei peggiori in campo (da una sua palla persa è nato il gol dell'1-0 di Berardi dopo pochi minuti). Il campione croato, che è a box dopo l'operazione di lunedì scorso per la frattura dello zigomo rimediata nel match contro la Juventus, spinge per rientrare all’ultima giornata contro il Cagliari a San Siro, ma è difficile. Lo riporta stamattina il Corriere della Sera.

Questo il comunicato del Milan sull'operazione a cui è stato sottoposto Modric dopo il colpo al volto subito da Locatelli nel match contro la Juventus: "AC Milan comunica che, nella giornata di oggi, Luka Modrić è stato sottoposto a intervento chirurgico presso la Clinica La Madonnina di Milano. Si è reso necessario intervenire chirurgicamente per trattare una frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro. L'operazione, eseguita dall’équipe del Dr. Luca Autelitano alla presenza dei medici rossoneri Stefano Mazzoni e Andrea Bulgheroni, è perfettamente riuscita. Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!".