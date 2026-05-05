Verso l'Atalanta, Gazzetta: "Un Diavolo tutto nuovo. Chance per Gimenez, Fofana prove di regia"

Verso l'Atalanta, Gazzetta: "Un Diavolo tutto nuovo. Chance per Gimenez, Fofana prove di regia"MilanNews.it
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Oggi alle 10:38News
di Enrico Ferrazzi

In vista della prossima gara del Milan contro l'Atalanta (domenica alle 20.45 a San Siro), l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Un Diavolo tutto nuovo. Chance per Gimenez, Fofana prove di regia". Dopo il ko contro il Sassuolo, Max Allegri sta pensando ad alcuni cambiamenti nel suo 3-5-2: in difesa ci sarà per esempio il ritorno dal primo minuto di Koni De Winter che prenderà il posto dello squalificato Fikayo Tomori

Novità anche in mezzo al campo dove Youssouf Fofana potrebbe essere spostato davanti alla difesa al posto del deludente Ardon Jashari, mentre come mezzala destra potrebbe trovare spazio Ruben Loftus-Cheek. In attacco, accanto a Rafael Leao che dovrebbe essere confermato dall'inizio, potrebbe avere una chance Santiago Gimenez.