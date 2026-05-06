Luka Modric scrive il suo futuro: recupero lampo per la Champions. Convocato col Genoa?

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Un campione come Luka Modric, lo ha dimostrato anche nell'arco di questa stagione a 40 anni in Serie A, non è di certo il tipo di giocatore che si fa mettere i piedi in testa: nè con il pallone tra i piedi, nè a livello di leadership. Per questo, forse, si è stati un po' troppo affrettati quando dopo l'infortunio allo zigomo si è scritta la parola "fine" sulla sua stagione milanista. Luka vuole tornare e vuole prendersi la Champions, per tenersi il futuro il più aperto possibile.

Luka a Milanello

Nonostante siano passati solo una decina di giorni dall'infortunio e dalla conseguente operazione, ieri Luka Modric si è presentato a Milanello. Al mattino presto, come racconta la Gazzetta dello Sport, era a farsi togliere i punti alla clinica Madonnina, mentre alle 10 era nel centro sportivo di Carnago a fare colazione e a incontrare qualche compagno. Ha iniziato il lavoro di fisioterapia in palestra, volto soprattutto a far sì che il gonfiore della faccia venga assorbito. Solo tra una settimana ci sarà una nuova visita con la quale si valuterà lo stato del suo volto e si potrà a quel punto procedere con la creazione della maschera protettiva che gli farà da passe-partout anche per i Mondiali.

Recupero lampo per la Champions

Modric è un uragano in piena, la rosea scrive che il giocatore scalpita per tornare in campo. Fosse per lui lo farebbe già con l'Atalanta questo weekend ma non ci sono, come detto, i tempi per la mascherina e non sarebbe ancora pronto. Verrà a San Siro a sostenere la squadra. L'obiettivo allora diventa la penultima giornata in casa del Genoa, per la quale Luka vuole essere portato almeno in panchina. Bisognerà vedere se il percorso illustrato in precedenza procederà senza intoppi. Realisticamente, come emerso anche nelle scorse ore, Modric potrebbe essere in campo nell'ultimo turno con il Cagliari. In ogni caso si tratta di un recupero lampo: due o tre settimane invece delle sei previste. E la motivazione del fuoriclasse croato non è solo il Mondiale ma è anche la Champions League: il centrocampista rossonero vuole a tutti costi raggiungere l'obiettivo stagionale e darsi anche una chance in più per il futuro. Con l'Europa che conta (e con Allegri), le chance di permanenza aumenterebbero, dunque anche in fase decisionale sarebbe più portato a propendere per il sì.