MN - Incontro con Zahavi, Nkunku in uscita: il Milan chiede 35 milioni. Lewandowski, per Furlani non è funzionale al progetto

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Nei giorni scorsi Pini Zahavi ha effettuato la missione italiana che era stata preannunciata nelle scorse settimane, con il super agente che sta cercando, tra le altre cose, il progetto adatto per il futuro prossimo di Robert Lewandowski. Il centravanti polacco è in scadenza di contratto e sta valutando tutte le proposte a disposizione. Il numero 9 del Barcellona non ha però il gradimento di tutti all'interno del Milan: apprende la redazione di MilanNews.it che per Giorgio Furlani, Amministratore Delegato del Club, l'ex Bayern non sarebbe funzionale al progetto vista l'età avanzata. Lewandowski compirà 38 anni ad agosto e chiede uno stipendio importante, visto che si libererà a parametro zero.

Con Zahavi non si è parlato solo di lui, visto che il procuratore cura gli interessi anche Christopher Nkunku. Il francese, arrivato in estate dal Chelsea per circa 40 milioni di euro, ha segnato solo sei gol (cinque in Serie A e uno in Coppa Italia) e non ha mai convinto del tutto quando è stato messo in campo da Allegri. L'unico picco di rendimento l'ha avuto intorno a gennaio, quando sembrava che il club fosse già sul punto di ascoltare con attenzione eventuali proposte per lui. Si parlava di un forte interessamento del Fenerbahce, ma sia per volontà del calciatore e sia per il suo rendimento alla fine non se n'è fatto nulla.

In estate ci sarà più tempo per intavolare un'operazione, visto che Nkunku continua ad essere in uscita. Non si è adattato al Milan, alla Serie A e al modo di giocare di Allegri, fornendo prestazioni ben lontane da quelle sfavillanti di qualche anno fa con il Lipsia. Da Casa Milan chiedono circa 35 milioni per evitare una minusvalenza: una cessione libererebbe spazio importante sia a livello salariale che a livello del costo complessivo della rosa. L'incontro con Zahavi c'è stato anche per parlare del futuro di Nkunku, che potrebbe essere lontano dal Milan.

di Antonio Vitiello.