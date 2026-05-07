Pellegatti: “Incontro tra Tare e Zahavi, emerso il nome di Alaba. Lewandowski vuole 8 milioni”

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Nel suo canale YouTube, Carlo pellegatti ha parlato di calciomercato e dell'incontro che sarebbe avvenuto tra Pino Zahavi e Igli Tare. Queste le sue parole:

"leri Pino Zahavi, uno dei principali agenti di origine israeliana, con gli uffici a Tel Aviv, è stato a Milano ed ha parlato anche con i dirigenti della Juventus. Pino Zahavi e l'agente di Nkunku, ha parlato con Igli tare ovviamente dell'attaccante francese, vediamo quali saranno le richieste di Tare per Nkunku. Ma un altro tema emerso è stato Alaba, giocatore austriaco in forza al Real Madrid ma in scadenza, 33 anni difensore centrale. Probabilmente hanno parlato anche di Alaba. Ma il tema centrale è stato Lewandowski. Lewandowski a me hanno già detto di no per il costo e adesso sappiamo quali sono le pretese. Ecco, il retroscena di Lewandowski è che vuole giocare, venire in una squadra dove giochi da titolare, abbia delle, ovviamente non garanzie assolute, ma che l'allenatore lo consideri un titolare, ma quello che conta è che vuole 7/8 milioni di euro di ingaggio, quindi escludiamo il Milan. Forse Tare voleva sondare e, da quello che mi dicono i colleghi di Torino, sembra che anche la Juve abbia detto no. 7-8 milioni di euro per un giocatore dell'età di Lewandowski non è possibile concederli. Quindi possiamo dire che Lewandowski è più lontano da Milan e da Juventus".