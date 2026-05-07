Si sta ben comportando in Serie B, l'anno prossimo il grande salto? Comotto nel mirino del Bologna

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Il Bologna è ufficiosamente fuori da tutte le prossime competizioni europee. La classifica attuale vede i rossoblù al nono posto a pari merito con il Sassuolo decimo, a -6 dall'Atalanta settima, che andrà in Conference solo se l'Inter vincerà la Coppa Italia battendo in finale la Lazio. Così i dirigenti stanno già pensando al mercato del futuro per provare a ripartire e, come dettato dal presidente Joey Saputo, lo faranno dai giovani. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle idee del club ci sono Samuele Angori del Pisa e Tommaso Barbieri della Cremonese, due profili che hanno comunque già esperienza in Serie A.

Nel mirino ci sono anche Christian Comotto e Alessandro Romano, rispettivamente classe 2008 e 2006 in prestito secco in Serie B allo Spezia da Milan e Roma. Per il ruolo di esterno alto c'è un calciatore italiano che piace molto sia a Sartori che a Di Vaio ed è Luca Koleosho, pilastro dell'Under 21 allenata da Silvio Baldini. Il 21enne è in prestito al Paris FC dal Burnley e comincia ad avere una quotazione già alta, motivo per il quale il Bologna potrà prendere in considerazione l'idea di ingaggiarlo solo nel caso in cui dovesse partire uno tra Rowe e Orsolini.