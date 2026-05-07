Si sta ben comportando in Serie B, l'anno prossimo il grande salto? Comotto nel mirino del Bologna

Si sta ben comportando in Serie B, l'anno prossimo il grande salto? Comotto nel mirino del BolognaMilanNews.it
Oggi alle 17:00Calciomercato Milan
di Antonello Gioia

Il Bologna è ufficiosamente fuori da tutte le prossime competizioni europee. La classifica attuale vede i rossoblù al nono posto a pari merito con il Sassuolo decimo, a -6 dall'Atalanta settima, che andrà in Conference solo se l'Inter vincerà la Coppa Italia battendo in finale la Lazio. Così i dirigenti stanno già pensando al mercato del futuro per provare a ripartire e, come dettato dal presidente Joey Saputo, lo faranno dai giovani. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nelle idee del club ci sono Samuele Angori del Pisa e Tommaso Barbieri della Cremonese, due profili che hanno comunque già esperienza in Serie A.

Nel mirino ci sono anche Christian Comotto e Alessandro Romano, rispettivamente classe 2008 e 2006 in prestito secco in Serie B allo Spezia da Milan e Roma. Per il ruolo di esterno alto c'è un calciatore italiano che piace molto sia a Sartori che a Di Vaio ed è Luca Koleosho, pilastro dell'Under 21 allenata da Silvio Baldini. Il 21enne è in prestito al Paris FC dal Burnley e comincia ad avere una quotazione già alta, motivo per il quale il Bologna potrà prendere in considerazione l'idea di ingaggiarlo solo nel caso in cui dovesse partire uno tra Rowe e Orsolini.