Calciomercato Milan: Fabrizio Romano spiega quale sia il parere della dirigenza su Lewandowski

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Fabrizio Romano, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul futuro di Robert Lewandowski: “Pini Zahavi ha passato gli ultimi 2/3 giorni a Milano in gran segreto e ha avuto l’occasione di parlare di diverse opportunità di mercato e di diversi giocatori. Zahavi rappresenta tanti calciatori importanti. Su Lewandowski ci sono stati contatti con la Juventus, che al momento ritiene le condizioni dell’operazione molto onerose. La Juve ritiene al momento il pacchetto Lewandowski davvero elevato dal punto di vista dello stipendio.

Sul Milan vi abbiamo raccontato più volte come ci sia una sorta di divisione interna su Lewandowski, almeno al momento. Il Milan al momento non è completamente convinto dell’operazione; intanto ci sono stati contatti esplorativi per capire i costi. Ci si aggiornerà, da qui all’inizio del mercato c’è tempo per capire se si approfondirà il discorso Lewandowski-Italia o meno. Diciamo che sono stati presentati i costi e sono state ascoltate le idee, in questi incontri con Milan e Juventus. Lewandowski intanto ha una proposta di rinnovo di un anno con il Barcellona, ma certamente ha anche un paio di proposte importanti, dall’MLS e dall’Arabia. Non sottovalutiamo l’Arabia, offrono davvero tanti soldi. Difficile poter competere per i club italiani. Però il contatto c’è stato, la missione c’è stata”.