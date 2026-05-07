Pasotto: "Sono mesi che club e agenti non si aggiornano più e il contratto di Pulisic scadrà nel 2027"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Christian Pulisic: "Le altre punte agli occhi di Allegri sono teoricamente sacrificabili. Lo è ovviamente Füllkrug, che tornerà al mittente. Lo è Gimenez, che in termini assoluti a Max non dispiace ma che non si può definire propriamente un pupillo del tecnico. Lo è Nkunku, troppo discontinuo e impalpabile. E lo è anche Leao, sul quale la migrazione tattica da esterno a punta centrale fondamentalmente non è riuscita, o necessiterebbe comunque ancora di parecchio lavoro. Al netto della pubalgia, che lo sta rallentando da mesi, la doppia fase del portoghese continua a non essere valutata all'altezza anche all'interno del club. Più costi che benefici con Rafa in campo, insomma. Resta, dunque, Pulisic.

Ma la strada per andare avanti insieme, per quanto la stima di Allegri gli abbia fatto piacere, non è così semplice. Sullo sfondo resta sempre quel dialogo contrattuale che al momento non esiste. Sono mesi che club e agenti non si aggiornano più e Christian scadrà nel 2027: le esperienze passate insegnano, iniziare la prossima stagione in assenza di rinnovo sarebbe una pessima idea. Probabile che adesso - come sottolinea sempre Allegri - tutti attendano di capire come finirà il campionato prima di prendere delle decisioni. Ma poi arriverà il tempo delle scelte. Allegri ha tolto Christian dalle dinamiche di mercato, a lui starà bene?".