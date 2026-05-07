Vlahovic, come parametro zero di lusso, vuole riportare su di lui le attenzioni di Milan e Bayern Monaco

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Fabio Russo, giornalista al seguito della Juventus, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Dusan Vlahovic: "Così come l'infortunio nel riscaldamento della gara di Pasquetta contro il Genoa non aveva spostato di molto le prospettive nella trattativa per il prolungamento dell'accordo tra DV9 e la Juventus, anche il primo gol segnato dall'ex viola nel 2026 non dà impulso a dialoghi al momento un po' bloccati alla reciproca volontà di provare a proseguire insieme. Nei 5 incontri che si sono tenuti fin qui tra i dirigenti juventini e Milos Vlahovic, padre dell'attaccante, si è registrata l'apertura dell'entourage del serbo a firmare un rinnovo "breve" a cifre "alla Yildiz" (un totale di circa 7 milioni all'anno, ben lontani dai 12 che percepisce per questa stagione), ma la distanza permane sui costi accessori, ovvero commissioni e premio alla firma.

A 56 giorni dalla scadenza naturale del contratto, il tavolo resta aperto, con la Juve che, da parte sua, sta provando a mettere alle strette il clan-Vlahovic: oltre certe cifre non si può andare, il messaggio fatto filtrare dalla Continassa, con aria di quasi ultimatum. Dall'altra parte, però, c'è meno fretta, anche perché un finale di campionato da protagonista potrebbe rilanciare la candidatura di Dusan come parametro zero di lusso e riportare su di lui le attenzioni di Milan e Bayern Monaco. E per il momento si resta così, con la reciproca volontà di dare priorità alla Champions".