Cuomo: "Cardinale ha licenziato Maldini dall'oggi al domani. Se non dovesse prendere provvedimenti con chi ora amministra il Milan in modo mediocre..."

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso su MilanNews.it sulla gestione del Milan: "La stagione del Milan ha preso una piega negativa dopo il caso Bastoni-Kalulu: lì Allegri ha fatto di tutto per tenere fuori dal ginepraio arbitrale il Milan, si è pensato bene di fare uscire indiscrezioni su presunte telefonate all’AIA. Poi c’è stato il Parma con il gol convalidato a Troilo. Poi c’è stato il Milan delle due teste. Quindi il Real Madrid su Allegri. Poi ancora Tare in bilico. In quel momento non si è più parlato di calcio non per colpa di chi, come noi, sta fuori da Casa Milan, ma per chi vive il piano più alto di quell’edificio. Tutta polvere oggi nascosta sotto un tappeto chiamato “pranzo in sede”: non mi risulta che da altre parti si vada in sede a cadenza settimanale. In sede vai quando c’è un problema, la settimana di lavoro si vive e sviluppa al centro sportivo.

Se Cardinale, che ha già dimostrato di saper licenziare Maldini dall’oggi al domani, non dovesse prendere provvedimenti nei confronti di chi amministra questo Milan mediocre in campo e fuori alla prima data utile post campionato, cioè lunedì 25 maggio, ci troveremmo costretti a pensare che vi siano, come si diceva tempo fa, discorsi più alti che stabiliscono i ruoli interni alla società".