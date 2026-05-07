Quando si giocherà la finale di Champions League tra Psg e Arsenal
(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Il Paris Saint Germain si qualifica alla finale di Champions League pareggiando 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno all'Allianz Arena. La partita di andata a Parigi era terminata 5-4 per i francesi. A segno per i transalpini Dembelè (3'), il pari di Keane al 49' del secondo tempo. Il 30 maggio a Budapest i campioni d'Europa difenderanno il titolo,vinto nel 2025, contro l'Arsenal. (ANSA).
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