Quando si giocherà la finale di Champions League tra Psg e Arsenal

Quando si giocherà la finale di Champions League tra Psg e Arsenal
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 13:00News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Il Paris Saint Germain si qualifica alla finale di Champions League pareggiando 1-1 con il Bayern Monaco nella semifinale di ritorno all'Allianz Arena. La partita di andata a Parigi era terminata 5-4 per i francesi. A segno per i transalpini Dembelè (3'), il pari di Keane al 49' del secondo tempo. Il 30 maggio a Budapest i campioni d'Europa difenderanno il titolo,vinto nel 2025, contro l'Arsenal. (ANSA).