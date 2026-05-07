Il Napoli piomba su Gila: gli azzurri cercano il sorpasso sul Milan

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Oltre al Milan, c'è anche un'altra big italiana su Mario Gila, difensore in uscita dalla Lazio: si tratta del Napoli di De Laurentiis che in estate punta ad abbassare l'età media della sua difesa e gli ingaggi. Attualmente lo spagnolo ha uno stipendio da 1,1 milioni di euro e per cambiare squadra potrebbe "accontentarsi" di 2-2,5 milioni a stagione. Ricordiamo che la metà della cifra che i biancocelesti otterranno dal sua cessione dovranno darla al Real Madrid.

Su Gila c'è da tempo il Milan che però in questo momento deve concentrarsi sul finale di campionato e sulla qualificazione alla prossima Champions League, che è tornata in discussione dopo il ko di domenica scorsa sul campo del Sassuolo. Il Napoli vuole approfittarne e tentare così il sorpasso sui rossoneri nelle prossime settimane. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.