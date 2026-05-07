Gimenez...un anno dopo: il 9 maggio 2025 l'ultimo gol in A. Titolare contro l'Atalanta: si sbloccherà finalmente?

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Domenica il Milan ospiterà a San Siro l'Atalanta e per questa gara Massimiliano Allegri sta valutando anche novità di formazione rispetto all'ultimo match perso contro il Sassuolo. Una di questa dovrebbe essere in attacco dove Santiago Gimenez dovrebbe trovare spazio dal primo minuto dopo diversi mesi: l'ultima volta risale infatti al 28 ottobre scorso quando giocò da titolare proprio contro i nerazzurri a Bergamo.

LUNGO STOP - Dopo quel giorno è però iniziato il calvario del centravanti portoghese che è stato costretto ai box per diverso tempo a causa di un infortunio alla caviglia: prima si è tentato con la terapia conservativa, che però non ha funzionato, e così a metà dicembre è stato operato per risolvere definitivamente il problema. Il rientro in campo è avvenuto nel finale del match contro il Torino del 21 marzo, poi qualche altro spezzone di partita, senza però mai convincere. Domenica Gimenez avrà una grande chance dal primo minuto per dimostrare di poter essere ancora utile al Milan in questo finale di stagione e magari anche nella prossima.

A SECCO DA UN ANNO IN SERIE A - L'edizione odierna di Tuttosport ricorda che il messicano è ancora a secco in questa Serie A (in questa stagione ha segnato una sola rete in Coppa Italia contro il Lecce) e che non va in gol nel massimo campionato italiano da un anno: era il 9 maggio 2025 e il centravanti rossonero siglò una doppietta al Bologna. Da quel giorno è iniziato però un lungo digiuno a cui Santi spera di porre finalmente fine domenica sera contro l'Atalanta.