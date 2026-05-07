Verso Milan-Atalanta, Tuttosport: "L’Allegrata: c’è Fofana muro alla Van Bommel"

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Tuttosport in edicola stamattina titola così in vista di Milan-Atalanta di domenica sera a San Siro: "L’Allegrata: c’è Fofana muro alla Van Bommel". Contro i bergamaschi mancherà ancora Luka Modric e, dato che Ardon Jashari non ha convinto per nulla contro il Sassuolo, Max Allegri sta pensando di mettere Youssouf Fofana nel ruolo di regista davanti alla difesa, ruolo che il francese ha già ricoperto lo scorso anno. Durante la sua prima esperienza sulla panchina milanista, il tecnico livornese aveva messo in quella posizione un giocatore fisico come Mark van Bommel.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 36^ GIORNATA DI SERIE A

VENERDÌ 8 MAGGIO

Torino-Sassuolo 20.45 DAZN/Sky

SABATO 9 MAGGIO

Cagliari-Udinese 15.00 DAZN

Lazio-Inter 18.00 DAZN

Lecce-Juventus 20.45 DAZN/Sky

DOMENICA 10 MAGGIO

Verona-Como 12.30 DAZN

Cremonese-Pisa 15.00 DAZN

Fiorentina-Genoa 15.00 DAZN

Parma-Roma 18.00 DAZN/Sky

Milan-Atalanta 20.45 DAZN

LUNEDÌ 11 MAGGIO

Napoli-Bologna 20.45 DAZN