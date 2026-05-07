Mercato Milan, il CorSport titola: "Per l'attacco c'è la pista Sorloth"

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"Per l'attacco c'è la pista Sorloth": titola così stamattina il Corriere dello Sport in merito al mercato del Milan che è sempre alla ricerca di un grande centravanti per la prossima stagione. Tra i primi nomi della lista del Diavolo c'è anche quello di Alexander Soloth che, dopo un'annata all'Atletico Madrid in cui è stato spesso utilizzato da attaccante di riserva del duo Alvarez-Griezmann, vorrebbe giocare di più e per questo si sta guardando intorno per trovare un progetto interessante.

Il Milan, così come la Juventus in Italia, sono pronti ad offrirglielo. Ovviamente tutto dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League perchè senza questa il norvegese difficilmente potrà accettare. Il nome di Sorloth, che in questa stagione ha segnato fino 19 gol in 50 presenz complessive contanto tutte le competizioni, è sul taccuino dei rossoneri da tempo perchè è un profilo in linea con le richieste di Allegri: forte fisicamente (è alto 1,95 metri), 9 d'area di rigore, buon fiuto del gol, capace di legare bene dal punto di vista tecnico con la squadra. La valutazione dell'Atletico Madrid è di almeno 25 milioni di euro.