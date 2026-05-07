Il QS sul Milan: "Bivio Allegri: contro la Dea rivoluzione. E in attacco è il momento di Gimenez"

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Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Bivio Allegri: contro la Dea rivoluzione. E in attacco è il momento di Gimenez". Domenica contro l'Atalanta a San Siro, Max Allegri farà alcuni cambiamenti nella formazione iniziale rispetto all'ultimo match contro il Sassuolo. Una delle novità sarà in attacco dove dopo diversi mesi Santiago Gimenez dovrebbe trovare una maglia da titolare (ultima volta a fine ottobre 2025 sempre contro i bergamaschi). Il messicano è ancora a secco in questa Serie A (l'ultima rete in campionato risale ad un anno fa contro il Bologna).

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 82

Napoli 70

Milan 67

Juventus 65

Roma 64

Como 62

Atalanta 55

Lazio 51

Bologna 49

Sassuolo 49

Udinese 47

Parma 42

Torino 41

Genoa 40

Cagliari 37

Fiorentina 37

Lecce 32

Cremonese 28

Verona 20

Pisa 18