Il QS sul Milan: "Bivio Allegri: contro la Dea rivoluzione. E in attacco è il momento di Gimenez"
Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Bivio Allegri: contro la Dea rivoluzione. E in attacco è il momento di Gimenez". Domenica contro l'Atalanta a San Siro, Max Allegri farà alcuni cambiamenti nella formazione iniziale rispetto all'ultimo match contro il Sassuolo. Una delle novità sarà in attacco dove dopo diversi mesi Santiago Gimenez dovrebbe trovare una maglia da titolare (ultima volta a fine ottobre 2025 sempre contro i bergamaschi). Il messicano è ancora a secco in questa Serie A (l'ultima rete in campionato risale ad un anno fa contro il Bologna).
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 82
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Roma 64
Como 62
Atalanta 55
Lazio 51
Bologna 49
Sassuolo 49
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37
Lecce 32
Cremonese 28
Verona 20
Pisa 18
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