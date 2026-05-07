Dall'Atalanta...all'Atalanta: Gimenez è pronto a tornare titolare
Domenica sera contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a dare una maglia da titolare in attacco a Santiago Gimenez. La curiosità è che l'ultima volta che il messicano è sceso in campo dal primo minuto è stato proprio nel match di andata contro i bergamaschi a fine ottobre 2025. Dopo quella partita, l'ex Feyenoord, ancora a secco di gol in questa Serie A, si era dovuto fermare per un problema alla caviglia ed è rimasto a box per diversi mesi. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.
IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 36^ GIORNATA DI SERIE A
VENERDÌ 8 MAGGIO
Torino-Sassuolo 20.45 DAZN/Sky
SABATO 9 MAGGIO
Cagliari-Udinese 15.00 DAZN
Lazio-Inter 18.00 DAZN
Lecce-Juventus 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 10 MAGGIO
Verona-Como 12.30 DAZN
Cremonese-Pisa 15.00 DAZN
Fiorentina-Genoa 15.00 DAZN
Parma-Roma 18.00 DAZN/Sky
Milan-Atalanta 20.45 DAZN
LUNEDÌ 11 MAGGIO
Napoli-Bologna 20.45 DAZN
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