Dall'Atalanta...all'Atalanta: Gimenez è pronto a tornare titolare

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Domenica sera contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a dare una maglia da titolare in attacco a Santiago Gimenez. La curiosità è che l'ultima volta che il messicano è sceso in campo dal primo minuto è stato proprio nel match di andata contro i bergamaschi a fine ottobre 2025. Dopo quella partita, l'ex Feyenoord, ancora a secco di gol in questa Serie A, si era dovuto fermare per un problema alla caviglia ed è rimasto a box per diversi mesi. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 36^ GIORNATA DI SERIE A

VENERDÌ 8 MAGGIO

Torino-Sassuolo 20.45 DAZN/Sky

SABATO 9 MAGGIO

Cagliari-Udinese 15.00 DAZN

Lazio-Inter 18.00 DAZN

Lecce-Juventus 20.45 DAZN/Sky

DOMENICA 10 MAGGIO

Verona-Como 12.30 DAZN

Cremonese-Pisa 15.00 DAZN

Fiorentina-Genoa 15.00 DAZN

Parma-Roma 18.00 DAZN/Sky

Milan-Atalanta 20.45 DAZN

LUNEDÌ 11 MAGGIO

Napoli-Bologna 20.45 DAZN