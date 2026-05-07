Il CorSport punta su Allegri: "Milan, il jolly è solo Max. La Champions è nelle sue mani"
Il Corriere dello Sport titola così questa mattina su Massimiliano Allegri: "Milan, il jolly è solo Max. La Champions è nelle sue mani". Il quotidino spiega che in questo finale di campionato, nel quale il Diavolo si gioca la qualificazione alla prossima Champions League (mancano sei punti per la certezza aritmetica), le speranze sono legate soprattutto alle capacità e all'esperienza del tecnico livornese.
CORSA CHAMPIONS: CALENDARI A CONFRONTO
Con la sconfitta di Reggio Emilia, i rossoneri hanno buttato un jolly per quanto riguarda il piazzamento nelle prime quattro posizioni che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League. Nelle prossime tre giornate, sono 6 i punti necessari (se le avversarie dovessero vincerle tutte), per centrare l'obiettivo. Vediamo i calendari delle squadre che si contendono il quarto posto con i rossoneri.
MILAN
Atalanta (H)
Genoa (A)
Cagliari (H)
JUVENTUS
Lecce (H)
Fiorentina (H)
Torino (A)
ROMA
Parma (A)
Lazio (H)
Hellas Verona (A)
COMO
Hellas Verona (A)
Parma (H)
Cremonese (A)
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