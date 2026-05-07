Milan, alcune novità di formazione contro l'Atalanta. Gazzetta: "E ora Max ripensa a Loftus-Cheek"

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In vista della gara di domenica a San Siro contro l'Atalanta, Massimiliano Allegri sta pensando ad alcune novità di formazione rispetto all'ultima partita contro il Sassuolo. Una di queste potrebbe essere in mezzo al campo: "E ora Max ripensa a Loftus-Cheek" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che l'inglese, che non gioca dal primo minuto dal match del 22 febbraio contro il Parma in cui si fratturò la mascella in seguito ad un durissimo scontro di gioco con il portiere gialloblu Corvi, potrebbe ritrovare una maglia da titolare in mezzo al campo come mezzala destra.

E' il centrocampo il reparto in cui ci saranno più cambiamenti: sulla fascia sinistra Davide Bartesaghi prenderà il posto di Pervis Estupinan che ha deluso anche contro il Sassuolo, mentre a destra c'è un bllottaggio aperto tra Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame. Ancora out Luka Modric, Adrien Rabiot è l'unico certo di un posto in campo dall'inizio. Per le altre due maglie da titolare ci sono tre giocatori in corsa: Youssouf Fofana, Samuele Ricci e appunto Loftus-Cheek.