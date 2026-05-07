Verso Milan-Atalanta, Tuttosport titola: "Gimenez ci riprova dopo un anno"
L'edizione odierna di Tuttosport titola così in vista della prossima gara di campionato del Milan contro l'Atalanta in programma domenica alle 20.45 a San Siro: "Gimenez ci riprova dopo un anno". Santiago Gimenez ha buone chance di partire titolare in attacco contro i bergamaschi. Il messicano, ancora a secco in questa Serie A, non segna in campionato da un anno, cioè dal 9 maggio 2025 quando siglò una doppietta contro il Bologna.
IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 36^ GIORNATA DI SERIE A
VENERDÌ 8 MAGGIO
Torino-Sassuolo 20.45 DAZN/Sky
SABATO 9 MAGGIO
Cagliari-Udinese 15.00 DAZN
Lazio-Inter 18.00 DAZN
Lecce-Juventus 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 10 MAGGIO
Verona-Como 12.30 DAZN
Cremonese-Pisa 15.00 DAZN
Fiorentina-Genoa 15.00 DAZN
Parma-Roma 18.00 DAZN/Sky
Milan-Atalanta 20.45 DAZN
LUNEDÌ 11 MAGGIO
Napoli-Bologna 20.45 DAZN
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan