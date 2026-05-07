Milan, Leao in panchina contro l'Atalanta? Ecco cosa c'è dietro alla sua possibile esclusione

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Rafael Leao in panchina domenica sera contro l'Atalanta? E' questo lo scenario riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport che spiega cosa c'è dietro a questa possibile scelta di Max Allegri: dietro alla possibile esclusione del portoghese non ci sono i gol sbagliati o i troppi errori tecnici delle ultime partite, ma la mancata foga agonistica. Scrive la Rosea: "Leao non è un giocatore di quantità o un esterno a cui chiedere coperture difensive, ma la fase del campionato richiede un sacrificio in più e Rafa ha fallito troppe volte l’occasione per dimostrarsi un perfetto uomo squadra. Rafa ha quattro giorni di tempo per convincerlo, ma sotto il profilo dell’applicazione e del gioco per la squadra parte un passo indietro rispetto a Pulisic e Gimenez".

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 36^ GIORNATA DI SERIE A

VENERDÌ 8 MAGGIO

Torino-Sassuolo 20.45 DAZN/Sky

SABATO 9 MAGGIO

Cagliari-Udinese 15.00 DAZN

Lazio-Inter 18.00 DAZN

Lecce-Juventus 20.45 DAZN/Sky

DOMENICA 10 MAGGIO

Verona-Como 12.30 DAZN

Cremonese-Pisa 15.00 DAZN

Fiorentina-Genoa 15.00 DAZN

Parma-Roma 18.00 DAZN/Sky

Milan-Atalanta 20.45 DAZN

LUNEDÌ 11 MAGGIO

Napoli-Bologna 20.45 DAZN