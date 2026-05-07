Milan, Leao in panchina contro l'Atalanta? Ecco cosa c'è dietro alla sua possibile esclusione
Rafael Leao in panchina domenica sera contro l'Atalanta? E' questo lo scenario riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport che spiega cosa c'è dietro a questa possibile scelta di Max Allegri: dietro alla possibile esclusione del portoghese non ci sono i gol sbagliati o i troppi errori tecnici delle ultime partite, ma la mancata foga agonistica. Scrive la Rosea: "Leao non è un giocatore di quantità o un esterno a cui chiedere coperture difensive, ma la fase del campionato richiede un sacrificio in più e Rafa ha fallito troppe volte l’occasione per dimostrarsi un perfetto uomo squadra. Rafa ha quattro giorni di tempo per convincerlo, ma sotto il profilo dell’applicazione e del gioco per la squadra parte un passo indietro rispetto a Pulisic e Gimenez".
IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 36^ GIORNATA DI SERIE A
VENERDÌ 8 MAGGIO
Torino-Sassuolo 20.45 DAZN/Sky
SABATO 9 MAGGIO
Cagliari-Udinese 15.00 DAZN
Lazio-Inter 18.00 DAZN
Lecce-Juventus 20.45 DAZN/Sky
DOMENICA 10 MAGGIO
Verona-Como 12.30 DAZN
Cremonese-Pisa 15.00 DAZN
Fiorentina-Genoa 15.00 DAZN
Parma-Roma 18.00 DAZN/Sky
Milan-Atalanta 20.45 DAZN
LUNEDÌ 11 MAGGIO
Napoli-Bologna 20.45 DAZN
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