Mercato Milan, rossoneri su Sorloth: ecco la richiesta dell'Atletico Madrid

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Il Milan è sempre alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione e uno dei nomi più caldi in questo momento è sicuramente quello di Alexander Sorloth. In questa stagione il norvegese che ha segnato finora 19 gol in 50 presenze complessive, è stato utilizzato soprattutto da attaccante di riserva del duo Alvarez-Griezmann e per questo starebbe valutando la possibilità di cambiare squadra in estate per giocare di più.

Lo riferisce stamattina il Corriere dello Sport che spiega che i rossoneri lo stanno seguendo da tempo, ma ovviamente l'affare è possibile solo se il Milan si qualificherà alla prossima Champions League. Sorloth, che è un profilo in linea con le richieste di Max Allegri, viene valutato almeno 25 milioni di euro dall'Atletico Madrid.