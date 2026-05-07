Di Stefano verso l'Atalanta: "L’idea potrebbe essere quella di giocare con Santiago Gimenez per provare a risolvere la situazione gol"

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Per Milan-Atalanta mister Allegri starebbe pensando ad alcune novità di formazione per cercare di risolvere la morìa di gol del 2026 rossonero. Santi Gimenez potrebbe essere la mossa un po’ a sorpresa del tecnico toscano, come racconta Peppe Di Stefano in diretta da Milanello su Sky Sport 24:

“Sì, Gimenez potrebbe essere la grande novità dopo mesi di assenza a causa infortunio. È rientrato un mesetto fa e chiaramente non ha avuto mai una buona condizione. Gimenez ha giocato da titolare le prime sette-otto gare della stagione e il Milan aveva anche un buon rendimento, nonostante poi Gimenez di gol non ne aveva realizzato nessuno, solo l’unico in Coppa Italia. Quello era un po’ il neo della prima parte di stagione di Santiago Gimenez. Ma probabilmente Allegri sentirà l’esigenza di mettere una prima punta. Un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Leao e Pulisic, quindi potrebbe essere questa la novità. Dico potrebbe perché l’allenamento è finito da pochi minuti e c’è ancora un triplo allenamento, perché il Milan si allenerà domani, si allenerà sabato e forse anche domenica mattina con la solita prova delle palle inattive.

L’idea potrebbe essere quella di giocare con Santiago Gimenez per risolvere, o quantomeno provare a risolvere, la situazione gol. Il Milan nel 2026 ha realizzato in 19 partite solo 21 gol. Il capocannoniere, in questo segmento di stagione, si chiama Adrien Rabiot, un centrocampista con cinque gol. Poi c’è Leao con quattro, poi Nkunku con tre, poi Loftus con due. Ma il Milan ha bisogno dei gol dei propri attaccanti, che non fanno gol da tantissimo tempo, addirittura da inizio marzo Leao, da inizio febbraio Nkunku, da inizio gennaio Fullkrug e dalla fine di dicembre, che è il giocatore più in crisi da questo punto di vista”.